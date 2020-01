Nouvelle consultante pour Eurosport, Justine Henin s’est confiée sur le tableau féminin à l’aube de l’Open d’Australie. L’ancienne rivale de Serena Williams est bluffée par la longévité de l’Américaine qui visera un 24e titre du Grand Chelem : « Elle veut le faire, c’est sûr. Elle ne serait plus sur la tournée si ce n’était son objectif. Il y a trois ans, nous disions cela aussi pour Roger Federer et il avait prouvé tant de choses et Serena, nous ne pouvons pas oublier combien de finales du Grand Chelem elle a disputées depuis son retour. Elle n’a donc pas gagné mais elle était toujours là, a déclaré la Belge forcément admirative. Avec la mentalité qu’elle a, elle peut encore nous surprendre. Ça va être difficile, c’est certain. La jeune génération fait pression mais qui sait ? Je ne prédis pas qu’elle n’a plus aucune chance. »