Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin a désigné le sacre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie, suite à une victoire légen­daire en finale contre Daniil Medvedev (2–6, 6–7[5], 6–4, 6–4, 7–5), comme moment le plus marquant.

« L’année a été dense mais je retien­drais la victoire de Nadal à l’Open d’Australie. J’ai eu la chance de commenter cette grande finale. Ça m’a marquée parce que Rafa reve­nait de très loin, on ne savait pas s’il pour­rait jouer en Australie puis petit à petit, une magie a opéré. Son abné­ga­tion m’a marquée égale­ment. Il était mené de deux sets et 0–40 sur son service dans la troi­sième manche. Sur le premier point du troi­sième set, on l’a entendu crier ‘vamos !’. Il s’accrochait comme s’il y avait 5–5 au 5e set. Je n’arriverais jamais à me lasser de cette atti­tude. Cela a été un vrai combat, un très grand moment d’émotion de le voir gagner de nouveau à Melbourne. C’était inat­tendu. On n’imaginait pas Rafa nous emporter de cette manière‐là à Melbourne », a déclaré la septuple vain­queur en Grand Chelem.