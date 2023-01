Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin a analysé la défaite de Caroline Garcia dès les huitièmes de finale de l’Open d’Australie face à la Polonaise Magda Linette (45e) ce lundi.

« C’est inat­tendu car on pensait qu’aujourd’hui, elle avait les armes et la confiance pour pouvoir se sortir de ce type de piège. Elle a été en diffi­culté à plusieurs reprises, elle était tendue depuis le début. Elle était attendue sur l’US Open mais elle n’avait pas encore gagné le Masters donc ici à l’Open d’Australie, la situa­tion était diffé­rente. Ce lundi, elle a bien démarré avec le double break, mais on a senti qu’un rien pour­rait la fragi­liser et c’est ce qui s’est passé. Elle a été très impa­tiente dans son jeu offensif qui est le sien certes face à une Linette qui a très bien joué, très bien contré. Garcia a aussi été lâchée par son service on a senti de la frus­tra­tion, de l’agacement, des fautes directes parce qu’on sentait que c’était un petit peu la pagaille dans sa tête. On a senti une grosse décep­tion évidem­ment. On aurait aimé la voir aller plus loin », a regretté la consul­tante belge.