Auteur d’une performance mémorable à 38 ans face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est venu à bout du double tenant du titre après plus de 4h de combat, un peu avant 2h du matin (heure locale dans la nuit de vendredi à samedi).
Le temps de répondre aux obligations médiatiques, de prendre toutes les mesures nécessaires à sa récupération, et de faire redescendre l’adrénaline, le Serbe s’est couché extrêmement tard comme l’a révélé Tim Henman, consultant pour TNT Sports.
« J’ai parlé à Charlie (Carlos Gomez‐Herrera, ami, entraîneur et manager de Novak Djokovic) de son équipe et il m’a dit que le temps de tout faire après le match, ils s’étaient couchés à 6 heures du matin. Je ne pense pas qu’ils aient nécessairement besoin de frapper des balles de tennis ce samedi. Ils en ont assez frappé. Il s’agit avant tout de se reposer et de récupérer, et comme la finale commence plus tard, ils ont tout le temps », a déclaré l’ancien numéro 4 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Novak Djokovic jouera donc dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tournois du Grand Chelem.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 17:29