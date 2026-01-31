AccueilOpen d'AustralieHenman avant la finale entre Djokovic et Alcaraz : "J'ai parlé à...
Henman avant la finale entre Djokovic et Alcaraz : « J’ai parlé à un proche de Novak qui m’a révélé à quelle heure il s’était couché après sa victoire contre Sinner… »

Auteur d’une perfor­mance mémo­rable à 38 ans face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est venu à bout du double tenant du titre après plus de 4h de combat, un peu avant 2h du matin (heure locale dans la nuit de vendredi à samedi). 

Le temps de répondre aux obli­ga­tions média­tiques, de prendre toutes les mesures néces­saires à sa récu­pé­ra­tion, et de faire redes­cendre l’adré­na­line, le Serbe s’est couché extrê­me­ment tard comme l’a révélé Tim Henman, consul­tant pour TNT Sports.

« J’ai parlé à Charlie (Carlos Gomez‐Herrera, ami, entraî­neur et manager de Novak Djokovic) de son équipe et il m’a dit que le temps de tout faire après le match, ils s’étaient couchés à 6 heures du matin. Je ne pense pas qu’ils aient néces­sai­re­ment besoin de frapper des balles de tennis ce samedi. Ils en ont assez frappé. Il s’agit avant tout de se reposer et de récu­pérer, et comme la finale commence plus tard, ils ont tout le temps », a déclaré l’an­cien numéro 4 mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Novak Djokovic jouera donc dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tour­nois du Grand Chelem.

