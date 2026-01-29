En quarts de finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a dominé Ben Shelton (6–3, 6–4, 6–4), en démontrant une fois de plus une supériorité évidente.
S’il avait perdu son tout premier duel face à l’Américain, Sinner vient de remporter leurs neuf dernières confrontations sans concéder le moindre set.
Un bilan qui commence à faire mal pour l’actuel 7e mondial, et sur lequel est revenu Tim Henman, ancien numéro 4 mondial et consultant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis365.
« Même si Shelton a essayé différentes choses, en variant ses services et en essayant de marquer quelques points au filet, Sinner a toujours su trouver la parade. C’est pourquoi il est si difficile à battre sur un court en dur. Sinner sert incroyablement bien et même si Shelton possède l’un des meilleurs services du circuit, Sinner est présent dans la plupart des jeux de retour et met la pression. Il est ensuite dévastateur des deux côtés du court. Shelton doit jouer le meilleur tennis de sa vie pour gagner les échanges en fond de court, et malheureusement pour lui, lorsqu’il a eu quelques retours de deuxième service, il n’a pas réussi à faire jouer son adversaire. Mais son jeu évolue dans la bonne direction. Il a atteint un autre quart de finale de Grand Chelem, et il va partir et chercher où il peut s’améliorer pour avoir un impact contre Sinner. Nous savons que Sinner est très coriace, mais quand on a un service comme Shelton et qu’on n’a pas gagné un set sur les 22 derniers… Il va vouloir rectifier le tir la prochaine fois qu’il le rencontre. »
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 10:17