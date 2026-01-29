En quarts de finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a dominé Ben Shelton (6–3, 6–4, 6–4), en démon­trant une fois de plus une supé­rio­rité évidente.

S’il avait perdu son tout premier duel face à l’Américain, Sinner vient de remporter leurs neuf dernières confron­ta­tions sans concéder le moindre set.

Un bilan qui commence à faire mal pour l’ac­tuel 7e mondial, et sur lequel est revenu Tim Henman, ancien numéro 4 mondial et consul­tant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis365.

« Même si Shelton a essayé diffé­rentes choses, en variant ses services et en essayant de marquer quelques points au filet, Sinner a toujours su trouver la parade. C’est pour­quoi il est si diffi­cile à battre sur un court en dur. Sinner sert incroya­ble­ment bien et même si Shelton possède l’un des meilleurs services du circuit, Sinner est présent dans la plupart des jeux de retour et met la pres­sion. Il est ensuite dévas­ta­teur des deux côtés du court. Shelton doit jouer le meilleur tennis de sa vie pour gagner les échanges en fond de court, et malheu­reu­se­ment pour lui, lors­qu’il a eu quelques retours de deuxième service, il n’a pas réussi à faire jouer son adver­saire. Mais son jeu évolue dans la bonne direc­tion. Il a atteint un autre quart de finale de Grand Chelem, et il va partir et cher­cher où il peut s’amé­liorer pour avoir un impact contre Sinner. Nous savons que Sinner est très coriace, mais quand on a un service comme Shelton et qu’on n’a pas gagné un set sur les 22 derniers… Il va vouloir recti­fier le tir la prochaine fois qu’il le rencontre. »