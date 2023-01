Stefanos Tsitsipas réalise un début de saison parfait. Qualifié pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, le Grec a gagné ses neuf matchs en 2023 ! Sur Eurosport, Tim Henman souligne un chan­ge­ment de menta­lité chez Tsitsipas, plus motivé que jamais après ses élimi­na­tions en huitièmes à Roland‐Garros, au 3e tour à Wimbledon et au 1er tour à l’US Open.

« J’étais un peu frustré l’année dernière parce que Stefanos a gagné telle­ment de matchs, en étant si régu­lier, mais nous avons senti qu’en Grand Chelem, sauf à l’Open d’Australie, c’était un peu plus diffi­cile. Je disais qu’il jouait peut‐être trop, saison après saison, et qu’il devait aussi plani­fier ses objec­tifs. Je pense qu’il a beau­coup appris de l’année dernière, j’ai l’im­pres­sion qu’il veut profiter de son expé­rience et des leçons qui en découlent. Nous pouvons sentir que Stefanos a quelque chose de diffé­rent dans ce tournoi. On sent qu’il veut telle­ment aller en finale d’un Grand Chelem. Il veut gagner, on le sent et il le montre », a noté l’ex‐numéro 4 mondial.

Tsitsipas affron­tera Karen Khachanov vendredi pour une place en finale où il pour­rait éven­tuel­le­ment retrouver Novak Djokovic.