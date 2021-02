Ce sera sans aucun doute l’af­fiche des quarts‐de‐finale à Melbourne Park : d’un côté, le « Taureau de Manacor » Rafael Nadal et de l’autre Stefanos Tsitsipas, n°6 mon­dial et l’un des plus grands espoirs de la « NextGen » du ten­nis. Si Rafa s’a­vance mal­gré ses pro­blèmes de dos comme le favo­ri de la ren­contre, le Grec aura de nom­breux atouts à faire valoir ce mer­cre­di. A com­men­cer par sa fraî­cheur phy­sique, lui qui s’est épar­gné un long com­bat face à Matteo Berrettini en 8èmes de finale avec le for­fait de l’Italien. En tous cas, à en croire le Britannique Tim Heunman, ancien n°4 mon­dial, dans des pro­pos recueillis par Eurosport.

« Je pense que le for­fait de Berrettini a été utile pour Stefanos, cela ne fait aucun doute. Quand vous allez affron­ter Nadal, vous devez avoir un réser­voir plein d’éner­gie. Stefanos ne sou­hai­te­rait jamais cela à un adver­saire, évi­dem­ment, mais main­te­nant il doit en pro­fi­ter. Ensuite, il va devoir modi­fier sa pré­pa­ra­tion de ce qui aurait été un match dif­fi­cile contre Berrettini à ce qui sera un défi encore plus grand face à Nadal. »