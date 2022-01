Alors qu’il a lui‐même décidé de ne pas voyager en Australie à cause, en partie, du fait qu’il n’est pas vacciné contre le Covid‐19, Pierre‐Hugues a été invité à réagir par Infosport+ sur l’exemp­tion médi­cale accordée à Novak Djokovic. Et d’une manière assez juste, P2H se demande pour­quoi un non vacciné ne devrait pas pouvoir exercer son métier s’il ne met pas en danger les autres.

« Une fois de plus, je comprends ceux qui pensent que ce n’est pas normal étant donné l’ef­fort qu’ils ont du fournir person­nel­le­ment. Après c’est toujours diffi­cile de loger tout le monde à la même enseigne. Aujourd’hui, j’ai plus envie de me dire que c’est peut‐être normal qu’un non‐vacciné puisse aller travailler et faire son métier. Après je comprends tout à fait les Australiens qui ont été enfermés sur leur île depuis un paquet de temps et qui, aujourd’hui, ont le senti­ment que c’est une injustice. »