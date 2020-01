Les duels entre copains ne sont jamais simples. David Goffin et Pierre-Hugues Herbert le savent très bien, eux qui vont s’affronter au deuxième tour de l’Open d’Australie ce jeudi. Interrogé sur son « pote » et futur adversaire, P2H est bien conscient que la tâche sera compliquée : « David joue très bien pour l’instant et il a l’habitude de sortir du terrain plus content que moi, puisque que je ne l’ai encore jamais battu et que j’ai même pris des grosses fessées« , a-t-il souri. « À l’entraînement, je ne le bats pas non plus, mais après, on est face à un joueur exceptionnel. Il est Top 20 depuis un paquet d’années, il est hyper vif, il a un œil extraordinaire, c’est un des meilleurs retourneurs que je connaisse. Il a un jeu complet et sur le terrain, il ne dit pas un mot et se bat sur tous les points. Il est presque un exemple. Quand je le vois jouer, par moments, le tennis paraît très simple. Mais nous sommes différents et il faudra que je sois Pierre-Hugues Herbert pour parvenir à le gêner.”