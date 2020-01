Pierre-Hugues Herbert est un peu un miraculé. Mené deux sets à un et 0-40 dans le deuxième jeu de la quatrième manche, le Français s’est malgré tout imposé après quatre heures de jeu éprouvantes (4-5, 3-6, 3-6, 7-5, 6-4). Après la rencontre, le 64e mondial est revenu sur cette partie bien compliquée et a pensé très fort à Gilles Simon qui devait prendre la suite sur le court n°15 : « Je pensais à Gilles (Simon) pendant le match, il a dû m’insulter (rires). C’était un gros combat. J’ai eu énormément de mal contre Cameron (Norrie) qui était très solide. Je ne savais plus par où passer, il était partout. Il m’a posé beaucoup de problèmes. Je l’ai trouvé très bon au service. Je me suis battu, j’ai fait comme j’ai pu. J’ai sauvé des jeux difficiles au début du quatrième et j’ai réussi à faire un super jeu à la fin du set. Dans le cinquième, avec la fatigue, ce n’était vraiment pas évident, » a déclaré P2H après son match marathon.