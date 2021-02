Il est l’at­trac­tion de cet Open d’Australie. A 27 ans, Aslan Karatsev est deve­nu ce mar­di le 5ème joueur de l’his­toire à ral­lier les demi‐finales d’un Grand Chelem après être pas­sé par les qua­li­fi­ca­tions en triom­phant de Grigor Dimitrov (2–6, 6–4, 6–1, 6–2). Mais il y en a un qui n’est pas si sur­pris que ça d’une telle per­for­mance : Pierre‐Hugues Herbert, qui avait eu le « pri­vi­lège » de l’af­fron­ter au Challenger de Prague l’an­née der­nière (défaite 5–7, 6–7 (7)). A peine éli­mi­né du tour­noi de double avec son com­père Nicolas Mahut (défaite 4–6, 6–4, 6–7 (3) face à la paire croate Mektic‐Pavic), le Français est reve­nu sur le par­cours du Russe. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il lui a fait forte impression.

« Je n’ar­ri­vais pas à mettre Dimitrov favo­ri. C’est ça qui est assez dingue, il y a un qua­li­fié contre Dimitrov et au final avant le match je ne me disais pas « c’est sûr que Dimitrov va gagner ». Donc je suis à la fois éton­né qu’il soit déjà en demi‐finale et à la fois je pense que même en demi‐finale il va encore fal­loir comp­ter sur lui. Quand je le regarde, je ne me dis pas qu’il est à 120% ou en état de grâce. C’est pour ça que j’ai cette ana­lyse là. Je n’ai pas le sen­ti­ment que ce soit de la réus­site, j’ai le sen­ti­ment qu’il pro­pose autre chose, qu’il impose son jeu contre beau­coup de joueurs, et qu’il peut gêner beau­coup d’ad­ver­saires. Donc aujourd’­hui il est là où il est et oui c’est éton­nant parce que pour un 1er Grand Chelem, être en demi‐finale cela n’ar­rive pas sou­vent, sur­tout à 27 ans… Mais à côté de ça, le niveau de jeu, il est là. »