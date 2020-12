Manager de Dominic Thiem et également directeur de l’ATP 500 de Vienne, Herwig Straka a récemment évoqué les discussions entre Tennis Australia, la WTA et l’ATP sur la tenue de l’Open d’Australie. S’il a confirmé que chaque partie étaient proche d’un accord, il n’y a cependant rien d’acté.

« Il n’y a toujours pas d’accord ferme concernant l’Open d’Australie. Cela devient de plus en plus probable, mais il n’y a toujours pas d’accord. Les règlements sur la quarantaine n’ont pas encore été résolus. C’est pourquoi il n’y a pas de déclaration officielle de l’ATP concernant l’Open d’Australie et pour le moment aucun calendrier. Craig Tiley subit une énorme pression en Australie, mais l’histoire n’est pas encore complètement réglée », a déclaré Straka qui confirme bien par ailleurs que le cœur du problème est la quarantaine imposée par le gouvernement australien où les joueurs n’auraient le droit qu’à seulement 5h par jour hors de leur chambre.