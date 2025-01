Il est logique qu’un joueur se sentant en « danger » puisse demander un temps mort médical. C’est la règle en vigueur.

Le souci n’est pas là et ce n’est pas ce que critique Holger Rune.

En effet, l’in­ter­ven­tion du médecin lors de son duel face à Sinner qui se sentait mal pose un problème par sa durée. Plus de 10 minutes, alors même que le Danois après avoir été un peu ailleurs reve­nait vrai­ment dans la partie.

« Il est normal qu’il se soit fait examiner et que l’on puisse prendre sa satu­ra­tion et son pouls. Après Je pense que cela a pris plus de temps que prévu. Cela a duré environ dix minutes, peut‐être même plus. C’était un peu brutal au milieu du match. J’avais mal débuté et là j’étais dans une bonne dyna­mique ce moment‐là. Donc, oui, ce n’était pas le pire moment de son côté pour s’arrêter »