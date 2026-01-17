Lors d’une interview accordée à Sky Sports, dont les propos sont relayés par Ubitennis, Hubert Hurkacz n’a pas tari d’éloges à l’égard de Jannik Sinner, saluant notamment sa bienveillance.
« Jannik et moi nous sommes souvent envoyés des messages et je l’ai félicité après chaque titre remporté. Le voir jouer et concourir a été fantastique. Il m’a envoyé un message après ma première victoire de l’année et m’a réécrit après ma victoire à la United Cup. Ce genre de geste montre bien quel genre de personne il est. J’ai également pu lui parler ici, à l’Open d’Australie, et je pense qu’il est une source d’inspiration, tant par son incroyable façon de jouer que par son comportement en dehors du court : il est gentil et authentique. C’est le genre de personne qu’il faut suivre dans la vie ».
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 18:47