Hubert Hurkacz sur Jannik Sinner : « Ce geste montre quel genre de personne il est »

Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Sky Sports, dont les propos sont relayés par Ubitennis, Hubert Hurkacz n’a pas tari d’éloges à l’égard de Jannik Sinner, saluant notam­ment sa bienveillance.

« Jannik et moi nous sommes souvent envoyés des messages et je l’ai féli­cité après chaque titre remporté. Le voir jouer et concourir a été fantas­tique. Il m’a envoyé un message après ma première victoire de l’année et m’a réécrit après ma victoire à la United Cup. Ce genre de geste montre bien quel genre de personne il est. J’ai égale­ment pu lui parler ici, à l’Open d’Australie, et je pense qu’il est une source d’ins­pi­ra­tion, tant par son incroyable façon de jouer que par son compor­te­ment en dehors du court : il est gentil et authen­tique. C’est le genre de personne qu’il faut suivre dans la vie ».

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 18:47

