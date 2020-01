72e joueur mondial et âgé de 26 ans, le Bolivien Hugo Dellien aura l’honneur d’affronter Rafael Nadal au premier tour de l’Open d’Australie ce mardi. Lors d’une interview accordée au site officiel de l’ATP au cours du media day, le spécialiste de la terre battue a évoqué l’énorme impact de sa prochaine confrontation avec le numéro 1 mondial sur son pays, la Bolivie : « C’est incroyable à quel point on parle de ce match. On dirait que j’ai gagné un Grand Chelem alors que je vais simplement jouer un match de premier tour contre Rafael Nadal. Je ne sais pas si un Bolivien a déjà affronté un numéro un mondial lors d’un Grand Chelem, mais ce que je sais c’est que la Bolivie prend ce match comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde. » a réagi Dellien, qui n’accorde pas beaucoup d’importance au scénario du match.

« Si je perds trois fois 6-0, c’est comme ça. J’ai rêvé d’être ici toute ma vie. Si il y a trois ans vous me demandiez si j’étais prêt à perdre trois fois 6-0 contre Nadal ici, j’aurais signé à coup sûr. Je suis très calme et je ferai simplement de mon mieux sur le court. »