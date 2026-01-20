Mené deux sets à zéro par Jannik Sinner au premier tour de l’Open d’Australie lors­qu’il a décidé d’aban­donner, le Français Hugo Gaston s’est expliqué au micro de L’Equipe.

« Ce sont les abdos qui ont un petit peu lâché. Je ne me souviens plus vrai­ment du moment, mais c’était au milieu du premier set. J’ai demandé le docteur à la fin du set pour avoir un anti‐inflammatoire. Mais ça me gênait sur chaque service, sur les balles un petit peu hautes aussi. Il y a de la décep­tion, de la frus­tra­tion, mais je ne pouvais pas me permettre de jouer à 50 %. Déjà qu’à 100 %, battre Jannik, c’est quasi­ment impossible. »