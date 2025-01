« C’est un joueur compliqué à jouer, ces derniers mois il a vrai­ment franchi des étapes. Il est 14e mondial et je pense qu’il a de grosses chances de devenir top 10 très prochai­ne­ment », a déclaré Alexander Zverev lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Ugo Humbert en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Une décla­ra­tion sur laquelle est revenu le numéro 1 fran­çais dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Ça fait déjà deux ans qu’il en parle et qu’il le dit (sourire). C’est top. Je ne sais pas si c’est sincère, mais moi je m’en fous, je fais mon truc. J’essaye de donner le meilleur de moi‐même. Je n’ai pas forcé­ment de regrets, j’es­saye jusqu’au bout de trouver des solu­tions, de me donner à fond. Je fais ça au quoti­dien. Et si un jour je suis top 10, je serai super content. Mais ce n’est pas une fin en soi. J’ai moins ça en tête. Je ne vais pas emporter le clas­se­ment à la fin de ma carrière avec moi. Je ne vais pas vivre que là‐dedans, comme l’année dernière (où) j’ai été beau­coup frustré. J’ai eu du mal à passer à autre chose quand il y a eu des moments un peu plus durs. »