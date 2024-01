Ugo Humbert a été stoppé au troi­sième tour de l’Open d’Australie par un Hubert Hurkacz toujours très solide au service. Le Français a expliqué à L’Equipe ne pas s’être senti au meilleur de sa forme face au numéro 9 mondial.

« Physiquement, aujourd’hui, je me sentais très fatigué, sans énergie. Quand je suis arrivé sur le match, j’ai eu de bonnes inten­tions. Donc, pendant 30 minutes c’était pas mal. Mais, physi­que­ment, après j’ai coulé. Lui (Hubert Hurkacz), a très, très bien servi. C’est vrai­ment une machine. J’ai eu du mal à savoir si je devais me mettre loin, près, et après j’ai réussi à me sentir un peu mieux quand j’étais près. Je sentais que j’étais un peu plus nerveux parce que je n’ar­ri­vais pas à retourner. Après, j’ai essayé de me pousser menta­le­ment mais mon corps ne répon­dait pas donc ça m’a frustré. Malgré ça, j’ar­rive au tie‐break au troi­sième, j’ar­rive à avoir des balles de break au quatrième. J’ai manqué d’im­pact physique sur les premiers coups. Je sors un peu déçu de ne pas avoir pu livrer mon match. »