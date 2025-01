L’Open d’Australie cherche toujours à innover.

Comme le coaching est auto­risé, les orga­ni­sa­teurs ont donc décidé de placer le staff des joueurs sur le court et non en dans les tribunes et ce afin de leur permettre de commu­ni­quer aisé­ment avec leur joueur.

Pour avoir le droit de s’y installer, il faut faire partie du team alors que les proches ne peuvent norma­le­ment s’y rendre.

Une règle que n’a pas respectée la petit amie d’Ugo Humbert qui a forcé le barrage.

Une atti­tude complè­te­ment validé par son amou­reux qui s’est exprimé auprès de nos confrères de l’Equipe.

« Réserver cet empla­ce­ment qu’au seul staff, c’est un peu dommage. Tant qu’à faire, on peut aller plus loin. Ma copine, c’est un soutien tout aussi impor­tant qu’un coach. Quelqu’un qui peut t’apaiser. Il reste que c’est bien d’avoir ce box, surtout sur ce court. Les années d’avant, le staff était vrai­ment au dessus. Avec la petite vitre, on n’en­ten­dait pas grand chose. Si tu veux les cher­cher du regard ou entendre deux ou trois trucs, un petit conseil, c’est plus facile »