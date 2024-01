L’Equipe a eu la chance de passer une journée en compa­gnie d’Ugo Humbert en décembre quand il était en pleine prépa­ra­tion de l’Open d’Australie.

Un peu timide mais confiant après une belle saison 2023, le Messin veut vrai­ment aller cher­cher des gros titres.

« C’est de plus en plus exci­tant parce que je me retrouve à mon meilleur clas­se­ment, je suis 20e (21e cette semaine) et il n’y a plus que 19 mecs devant moi quand on y pense. Le but, c’est d’aller cher­cher ceux de devant et je me dis : « Qu’est‐ce que je peux encore rajouter ? Qu’est‐ce que je peux encore faire pour me rappro­cher des meilleurs ? » C’est aussi le sens que je donne à l’en­traî­ne­ment quand je dois me pousser. »

Au 1er tour à Melbourne, il sera opposée à David Goffin qui s’est qualifié.