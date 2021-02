Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie après un match rela­ti­ve­ment facile face au Japonais Uchiyama, mal­gré la perte d’un petit set en route (6–3, 6–4, 6–7(3), 6–3), Ugo Humbert affron­te­ra Nick Kyrgios. Ce der­nier, tom­beur sans pro­blème du Portugais Ferreira, avait jus­te­ment aban­don­né face au Tricolore en février 2020 à Acapulco, juste avant le début de la pan­dé­mie. Interrogé sur ce gros duel à venir, Humbert a visi­ble­ment hâte d’en découdre.

« Ça va être un très grand match, en plus sur un grand court. Ce sont vrai­ment des matchs inté­res­sant pour moi. Je vais me réga­ler. Je vois ce match comme un défi parce qu’a­vec lui on peut s’at­tendre à tout, il peut très, très bien joué, son niveau de jeu peut être très haut. Je m’at­tends à un match pas facile si il gagne mais dans lequel je vais prendre beau­coup de plai­sir et ça peut être génial », a décla­ré le Messin en confé­rence de presse d’a­près match.