Ugo Humbert va rester bloqué une semaine en Australie.

Il a annoncé avoir été testé positif mardi, juste après sa défaite assez surpre­nante contre Richard Gasquet, alors qu’il devait rapi­de­ment prendre l’avion pour rentrer en France.

« J’ai été testé positif lors de mon test de sortie hier et je vais rester une semaine de plus en isole­ment en Australie. Merci pour votre soutien et à bientôt », a écrit le Français sur ses réseaux sociaux.

Absent des courts les trois derniers mois de la saison 2021, Ugo pensait repartir du bon pied avec sa belle victoire contre Daniil Medvedev à l’ATP Cup. Mais depuis, il a enchaîné trois défaites. Et cette mauvaise nouvelle n’ar­range rien.