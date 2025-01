Lors de son média day, la joueuse polo­naise est revenu sur son affaire de dopage et notam­ment sur le fait qu’elle avait eu très peur de se sentir accusée par ses collègues de travail.

« Outre le fait que je ne pouvais pas jouer, c’était la pire chose pour moi, comme le disent les gens. Parce que j’ai toujours travaillé dur pour être un bon exemple, pour montrer mon inté­grité, pour avoir un bon compor­te­ment. Encore une fois, le fait de ne pas avoir le contrôle sur cette affaire m’a vrai­ment effrayé. Mais dans les vestiaires, les filles sont géniales. J’ai déjà vu lors de cette démons­tra­tion à Abu Dhabi qu’elles me soutiennent vrai­ment. La plupart d’entre elles m’ont même appro­chée. Elles me disaient : « Hé, comment pouvons‐nous éviter cela ? Y a‑t‐il un moyen d’être plus prudentes ? ». Il y a beau­coup de joueurs de haut niveau – je ne vais pas citer de noms – qui me soutiennent vraiment. »