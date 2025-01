Alors qu’Alexander Zverev tentera ce dimanche en finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner de remporter à 27 ans son premier titre du Grand Chelem tant attendue, pour sa troi­sième finale, le jour­na­liste Frédéric Verdier a critiqué sa commu­ni­ca­tion lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Il y a un truc qui me gène énor­mé­ment avec Zverev, qui ne date pas d’au­jourd’hui, sur ses préten­tions à gagner un Grand Chelem. Il se raconte des saucisses ! Il se raconte des histoires ! À Shanghaï déjà j’avais été extrê­me­ment inquiété par sa décla­ra­tion à un arbitre en plein match. Il s’était permis de dire : ‘vous m’avez déjà coûté deux Grands Chelems’. Il sort ce truc‐là qui est d’une malhon­nê­teté intel­lec­tuelle. Ce qui est drama­tique, c’est qu’il le pense. Ce n’est pas telle­ment la soupe qu’il veut nous vendre… Et vendredi, c’est le pompon. Il a quand même balancé à Jim Courier sur le court : ‘j’ai manqué de chance sur mes deux premières finales de Grand Chelem, j’es­père que cette fois, je vais avoir de la chance’. Mais arrête ! Va te rhabiller avec ta chance, c’est grotesque de parler de chance ! Et ce n’est pas à cause de la malchance que ce gars a raté le coche contre Thiem alors qu’il menait deux sets zéro en finale 2020 à l’US Open et ce n’est pas à cause de la malchance qu’il s’énerve tout seul en début de quatrième set contre Alcaraz en finale de Roland‐Garros 2024. »