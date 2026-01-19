Magnifique nouvelle pour le tennis fran­çais à l’Open d’Australie !

Sorti des quali­fi­ca­tions sans perdre un set, Arthur Gea s’est offert en trois manches le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, au premier tour à Melbourne : 7–5, 7–6(1), 7–5, en 2h45 de jeu.

Pour son premier grand tableau en Grand Chelem, le joueur de 21 ans, 198e mondial, réalise le coup parfait.

Vainqueur du Challenger de Nouméa début janvier, Gea remporte une 9e victoire d’af­filée et reste invaincu en 2026.

🇫🇷 Arthur Géa régale ! Le Français de 21 ans, 198e à l’ATP, s’offre le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, en trois sets (7−5, 7–6, 7–5) au 1er tour de l’Open d’Australie #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/KtCU4Wayej — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 19, 2026

Il affron­tera la légende Stanislas Wawrinka au deuxième tour.