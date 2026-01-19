AccueilOpen d'AustralieImmense exploit pour le tennis français face à un top 20 !
Magnifique nouvelle pour le tennis fran­çais à l’Open d’Australie ! 

Sorti des quali­fi­ca­tions sans perdre un set, Arthur Gea s’est offert en trois manches le 19e joueur mondial, Jiri Lehecka, au premier tour à Melbourne : 7–5, 7–6(1), 7–5, en 2h45 de jeu. 

Pour son premier grand tableau en Grand Chelem, le joueur de 21 ans, 198e mondial, réalise le coup parfait. 

Vainqueur du Challenger de Nouméa début janvier, Gea remporte une 9e victoire d’af­filée et reste invaincu en 2026. 

Il affron­tera la légende Stanislas Wawrinka au deuxième tour. 

