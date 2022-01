Il ne faut jamais enterrer Rafael Nadal. Après une absence de cinq mois en fin de saison dernière à cause de sa bles­sure au pied, il se qualifie à 35 ans pour la 29e finale de sa carrière en Grand Chelem, sa 6e à l’Open d’Australie.

Dans des condi­tions indoor à cause de la pluie à Melbourne, le Majorquin a sorti le match idéal ce samedi face à un Matteo Berrettini en manque de solution.

Le début de la rencontre montrait à quel point les deux jours de repos après la victoire haras­sante contre Denis Shapovalov avaient fait du bien à Rafael Nadal. Il bougeait excel­lem­ment, frap­pait fort, faisait très peu de fautes (7 seule­ment sur les deux premiers sets). Et surtout, il avait une stra­tégie claire : pilonner le revers de Matteo Berrettini. L’Italien confir­mait ses lacunes de ce côté en multi­pliant les fautes. Il était dépassé, débordé.

Rafael Nadal dérou­lait, conti­nuait d’en­foncer l’Italien dans la diago­nale avec son coup droit, variait de temps en temps avec des revers croisés courts très effi­caces. Tout était parfait.

La partie commen­çait fina­le­ment à s’équi­li­brer un peu dans la troi­sième manche. Berrettini ne se lais­sait pas décro­cher en s’of­frant des jeux de service large­ment plus tran­quilles (23 points d’af­filée sur ses mises en jeu entre la fin du 2e et le début du 3e set !). Il prenait forcé­ment confiance et profi­tait d’un petit relâ­che­ment de Nadal pour arra­cher un 4e set au meilleur des moments.

L’Espagnol s’éco­no­mi­sait ensuite, et accé­lé­rait lui aussi dans un moment idoine. Il était au‐dessus de son adver­saire et méri­tait large­ment sa victoire : 6–3, 6–2, 3–6, 6–3, en 2h58.

Rafael Nadal n’est plus qu’à un match d’un 21e Grand Chelem, qui le place­rait devant Novak Djokovic et Roger Federer. Il affron­tera en finale dimanche Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas.