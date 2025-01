Pas évident de gérer un tel engoue­ment autour de soi quand on a seule­ment 18 ans.

C’est ce qu’il s’est passé pour Joao Fonseca après sa victoire reten­tis­sante en trois sets face à Andrey Rublev au premier tour de l’Open d’Australie. Alors que tout le monde s’est mis à parler de lui, à commencer par Novak Djokovic ou encore Carlos Alcaraz, le jeune brési­lien a dû repartir au combat ce jeudi face à Lorenzo Sonego.

Et cela ne s’est passé comme il l’ima­gi­nait avec une défaite en cinq sets, visi­ble­ment rattrapé par la nervo­sité comme il l’a explique en confé­rence de presse d’après match.

« Oui, bien sûr. Je pense qu’a­près le combat contre Rublev, les attentes ont augmenté. Les gens ont parlé un peu plus de Joao. Oui, mes attentes étaient plus grandes aussi. J’étais plus nerveux que lors du match contre Rublev. J’avais déjà gagné contre Sonego. Oui, je ne vais pas mentir, j’étais un peu nerveux. Comme je l’ai dit, je pense que l’expérience a été la grande diffé­rence d’aujourd’hui. »