AccueilOpen d'AustralieInquiétant la veille, Djokovic envoie un message à trois jours du début...
Open d'Australie

Inquiétant la veille, Djokovic envoie un message à trois jours du début du tournoi !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Alors que sa dernière séance n’avait duré que douze minutes, en raison d’une douleur au niveau du cou, Novak Djokovic a parti­cipé à une exhi­bi­tion sur la Rod Laver Arena ce jeudi. 

Opposé à Frances Tiafoe lors de ce match d’en­traî­ne­ment à trois jours du début de l’Open d’Australie, l’homme aux 10 titres à Melbourne s’est imposé en deux sets : 6–3, 6–4.

De quoi rassurer et mettre en confiance le Serbe qui connaît d’ailleurs son parcours poten­tiel, le tirage au sort ayant eu lieu cette nuit. 

La quête d’un 25e titre du Grand Chelem se poursuit…

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 09:11

Article précédent
Sinner, Fritz, Shelton et Sabalenka face à des Français au premier tour !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.