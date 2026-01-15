Alors que sa dernière séance n’avait duré que douze minutes, en raison d’une douleur au niveau du cou, Novak Djokovic a parti­cipé à une exhi­bi­tion sur la Rod Laver Arena ce jeudi.

Opposé à Frances Tiafoe lors de ce match d’en­traî­ne­ment à trois jours du début de l’Open d’Australie, l’homme aux 10 titres à Melbourne s’est imposé en deux sets : 6–3, 6–4.

De quoi rassurer et mettre en confiance le Serbe qui connaît d’ailleurs son parcours poten­tiel, le tirage au sort ayant eu lieu cette nuit.

10‐time #AusOpen champ Novak Djokovic easily beats Frances Tiafoe 6–3, 6–4 at an exho on Rod Laver Arena.



La quête d’un 25e titre du Grand Chelem se poursuit…