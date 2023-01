Alors que le premier jeu du match durait et qu’il luttait pour ne pas se faire breaker d’en­trée par Tommy Paul, Roberto Bautista Agut a pris du temps avant de servir après un long échange. Un aver­tis­se­ment donné par l’ar­bitre l’a alors mis très en colère.

« C’est une blague ou quoi ? », a râlé l’ex­pé­ri­menté espa­gnol avant de demander l’in­ter­ven­tion du superviseur.

Bautista Agut a fina­le­ment été entendue et a pu expli­quer son problème.

« Le match précé­dent, je jouais comme ça… Non, non vous ne pouvez pas être l’ar­bitre et juger un joueur diffé­rem­ment de l’autre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, ce n’est pas bien ce qu’elle a fait ».

Une scène assez rare au bout de seule­ment 10 petites minutes de jeu…

Tommy Paul a fina­le­ment validé son billet pour les quarts de finale grâce à une victoire en quatre sets : 6–2, 4–6, 6–2, 7–5, en 3h22 de jeu. Il affron­tera la sensa­tion Ben Shelton pour une place dans le dernier carré.