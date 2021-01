Battu par Sebastian Korda (3-6, 6-4, 3-6) en quart de finale du tournoi de Delray Beach lors d’un très beau duel, John Isner a surpris tout son monde en expliquant que finalement il avait décidé de ne pas se rendre en Australie : « J’ai pris cette décision hier soir. Je n’irai pas en Australie. Ce n’était pas du tout une décision facile. J’y ai longuement réfléchi. Mais je me sens à l’aise avec ma décision en ce moment et j’ai hâte de rentrer chez moi. À ce stade de ma carrière et dans ma vie, j’ai ma propre vision de ma façon de voyager pour me sentir bien. Je ne voulais pas être loin de ma famille aussi longtemps »