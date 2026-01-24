Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, Iva Jovic impressionne depuis qu’elle a remporté le premier titre de sa carrière, en septembre dernier, sur le WTA 500 de Guadalajara.
Seulement âgée de 18 ans, l’Américaine d’origine serbe a évoqué en conférence de presse d’après match avec son idole de toujours, Novak Djokovic. Et visiblement, cela s’est très bien passé. Extraits.
Q. Pour revenir à cette conversation avec Novak, quand on grandit en idolâtrant un joueur, à quel point est‐ce surréaliste d’avoir un joueur comme lui qui regarde votre jeu et vous donne des conseils concrets ?
IVA JOVIC : Oui, c’est assez fou. On pense toujours à ces moments où l’on va rencontrer ses idoles, et je pense que parfois, pour certaines personnes, cela peut être un peu décevant si elles ne sont pas aussi gentilles ou aussi ouvertes que ce à quoi on s’attendait. Je pense que cela arrive souvent, on se dit : « Oh, wow, ce n’est vraiment pas comme ça qu’on le voit à la télévision. Je pense qu’il est presque encore plus gentil et plus attentif hors caméra qu’il ne l’est à l’écran. C’était incroyable. Je veux dire, il est tellement intelligent et brillant, et il veut vraiment aider la jeune génération. Je suis donc vraiment reconnaissant d’avoir reçu ces conseils. J’espère pouvoir lui parler davantage et écouter ses conseils (sourire).
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 15:15