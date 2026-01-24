AccueilOpen d'AustralieIva Jovic (27e), fan de Djokovic : "C'est parfois décevant de rencontrer...
Open d'Australie

Iva Jovic (27e), fan de Djokovic : « C’est parfois déce­vant de rencon­trer ses idoles, surtout si elles ne sont pas aussi gentilles ou ouvertes que ce à quoi on s’at­ten­dait. Mais avec Novak… »

Thomas S
Par Thomas S

-

1680
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, Iva Jovic impres­sionne depuis qu’elle a remporté le premier titre de sa carrière, en septembre dernier, sur le WTA 500 de Guadalajara. 

Seulement âgée de 18 ans, l’Américaine d’ori­gine serbe a évoqué en confé­rence de presse d’après match avec son idole de toujours, Novak Djokovic. Et visi­ble­ment, cela s’est très bien passé. Extraits. 

Q. Pour revenir à cette conver­sa­tion avec Novak, quand on grandit en idolâ­trant un joueur, à quel point est‐ce surréa­liste d’avoir un joueur comme lui qui regarde votre jeu et vous donne des conseils concrets ?
IVA JOVIC : Oui, c’est assez fou. On pense toujours à ces moments où l’on va rencon­trer ses idoles, et je pense que parfois, pour certaines personnes, cela peut être un peu déce­vant si elles ne sont pas aussi gentilles ou aussi ouvertes que ce à quoi on s’at­ten­dait. Je pense que cela arrive souvent, on se dit : « Oh, wow, ce n’est vrai­ment pas comme ça qu’on le voit à la télé­vi­sion. Je pense qu’il est presque encore plus gentil et plus attentif hors caméra qu’il ne l’est à l’écran. C’était incroyable. Je veux dire, il est telle­ment intel­li­gent et brillant, et il veut vrai­ment aider la jeune géné­ra­tion. Je suis donc vrai­ment recon­nais­sant d’avoir reçu ces conseils. J’espère pouvoir lui parler davan­tage et écouter ses conseils (sourire).

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 15:15

Article précédent
Novak Djokovic, qui a frôlé la disqua­li­fi­ca­tion : « J’ai eu de la chance et je suis désolé. Ce n’était pas nécessaire… »
Article suivant
Tim Henman, sur la victoire mira­cu­leuse de Jannik Sinner : « Il était complè­te­ment cuit. Il devait pani­quer en pensant : ‘Je suis à quelques minutes de devoir abandonner’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.