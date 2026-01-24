Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, Iva Jovic impres­sionne depuis qu’elle a remporté le premier titre de sa carrière, en septembre dernier, sur le WTA 500 de Guadalajara.

Seulement âgée de 18 ans, l’Américaine d’ori­gine serbe a évoqué en confé­rence de presse d’après match avec son idole de toujours, Novak Djokovic. Et visi­ble­ment, cela s’est très bien passé. Extraits.

Q. Pour revenir à cette conver­sa­tion avec Novak, quand on grandit en idolâ­trant un joueur, à quel point est‐ce surréa­liste d’avoir un joueur comme lui qui regarde votre jeu et vous donne des conseils concrets ?

IVA JOVIC : Oui, c’est assez fou. On pense toujours à ces moments où l’on va rencon­trer ses idoles, et je pense que parfois, pour certaines personnes, cela peut être un peu déce­vant si elles ne sont pas aussi gentilles ou aussi ouvertes que ce à quoi on s’at­ten­dait. Je pense que cela arrive souvent, on se dit : « Oh, wow, ce n’est vrai­ment pas comme ça qu’on le voit à la télé­vi­sion. Je pense qu’il est presque encore plus gentil et plus attentif hors caméra qu’il ne l’est à l’écran. C’était incroyable. Je veux dire, il est telle­ment intel­li­gent et brillant, et il veut vrai­ment aider la jeune géné­ra­tion. Je suis donc vrai­ment recon­nais­sant d’avoir reçu ces conseils. J’espère pouvoir lui parler davan­tage et écouter ses conseils (sourire).