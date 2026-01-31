Alors qu’il a déjà tout gagné et qu’il n’a plus rien à prouver, Novak Djokovic a réussi à surprendre les obser­va­teurs en s’im­po­sant à 38 ans face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Le monde du tennis et du sport s’in­cline devant le Serbe, notam­ment l’an­cien numéro 3 mondial et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération fran­çaise de foot­ball (FFT), Ivan Ljubicic, inter­rogé par L’Equipe.

« Je l’ai vu quand j’ai entraîné Roger (Federer). Ces gens‐là ont quelque chose d’extra. Tu ne peux pas dire à quel­qu’un qui a gagné 24 Grands Chelems qu’il y a quelque chose d’im­pos­sible. Il faut faire confiance au cham­pion pour trouver la solu­tion. Avec ce qui s’est passé avec Musetti (un abandon alors que l’Italien menait large­ment), tu sens que quelque chose de spécial va se passer. Il est arrivé contre Jannik avec le réser­voir plein. S’il récu­père physi­que­ment et s’il joue comme ça, il peut même gagner le tournoi. »

Novak Djokovic jouera dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tour­nois du Grand Chelem.





