Alors qu’il a déjà tout gagné et qu’il n’a plus rien à prouver, Novak Djokovic a réussi à surprendre les observateurs en s’imposant à 38 ans face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Le monde du tennis et du sport s’incline devant le Serbe, notamment l’ancien numéro 3 mondial et actuel responsable du haut niveau à la Fédération française de football (FFT), Ivan Ljubicic, interrogé par L’Equipe.
« Je l’ai vu quand j’ai entraîné Roger (Federer). Ces gens‐là ont quelque chose d’extra. Tu ne peux pas dire à quelqu’un qui a gagné 24 Grands Chelems qu’il y a quelque chose d’impossible. Il faut faire confiance au champion pour trouver la solution. Avec ce qui s’est passé avec Musetti (un abandon alors que l’Italien menait largement), tu sens que quelque chose de spécial va se passer. Il est arrivé contre Jannik avec le réservoir plein. S’il récupère physiquement et s’il joue comme ça, il peut même gagner le tournoi. »
Novak Djokovic jouera dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tournois du Grand Chelem.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 15:57