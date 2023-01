« Je ne sais pas si tu me pardon­neras un jour ! », a glissé Novak Djokovic en souriant à Goran Ivanisevic lors de la céré­monie de remise des trophées de l’Open d’Australie. Tendu et toujours aussi exigeant, le Serbe en a appa­rem­ment fait voir de toutes les couleurs à son entraî­neur mais aussi à son entou­rage en général ces dernières semaines.

En confé­rence de presse après le sacre de son joueur, Ivanisevic a parlé du carac­tère de Nole.

« Vous apprenez tout le temps avec lui ! Il devient de plus en plus fou (rires). Et ce n’est pas fini, mais d’une manière posi­tive. Ce mec est juste incroyable, je ne sais pas comment le décrire. Je pensais avoir tout vu et j’ai décou­vert ça. Il devient un peu émotif sur le court, ça n’a pas d’im­por­tance. Il parle, on parle (…) On pour­rait parler de ça pendant dix jours… J’étais aussi un joueur de tennis et j’étais aussi un peu fou… Je comprends ce qu’il ressent, je comprends ses émotions. C’est la finale d’un Grand Chelem, ce n’est pas grave. Si ça l’aide, ça m’est égal. Je lui ai dit : »Tu peux me dire ce que tu veux, mais tu dois gagner, sinon on aura un problème. » Tant qu’il gagne, ça va ! (sourire) Mais ça va, l’année dernière n’a pas été facile, rien n’est facile, mais c’est la même chose quand tu es coach, il y a la pres­sion à gérer. »