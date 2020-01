Goran Ivanisevic, qui a été intronisé au Hall of Fame en marge de l’Open d’Australie, a répondu à des questions liées à sa mission au sein du team de Novak Djokovic. Comme à son habitude, le lauréat de Wimbledon 2001 n’a pas tourné autour du pot : « Avec Novak, cela se passe très bien. Comme on parle la même langue, il est facile de faire passer des messages avec précision. En plus, naturellement, je suis très positif et direct. J’ai vite senti qu’avec lui l’exigence est maximale, c’est un joueur qui veut atteindre les finales pour les gagner. Un autre résultat est considéré comme un échec. Cela engendre forcément un peu de stress d’être aussi exigeant. Mon travail a déjà consisté à améliorer son service, en particulier sur deuxième balle. L’autre point, très positif c’est qu’il n’y a pas conflit avec Marian Vajda (le mentor historique de Djokovic). Novak n’a pas peur de quitter sa zone de confort et de travailler dur. L’idée c’est que je parvienne à aider Novak à devenir le meilleur joueur de tennis de l’histoire. »