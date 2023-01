Goran Ivanisevic n’a pas sa langue dans sa poche depuis le 22e titre du Grand Chelem remporté par Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

Revenant sur la bles­sure de son joueur aux ischio‐jambiers dans les colonnes de Tennis Majors, l’en­traî­neur croate n’a pas hésité à insister sur la mauvaise tactique adoptée par Grigor Dimitrov et son équipe lors du troi­sième tour à Melbourne alors que « Djokovic ne pouvait pas bouger » selon lui.

« Lors des deux premiers tours, les adver­saires étaient plus faciles, donc on s’est dit que ça allait bien se passer. Mais Dimitrov a simple­ment joué de la mauvaise manière, son entraî­neur et lui‐même n’avaient pas le bon plan, pas la bonne tactique. Novak ne pouvait pas bouger et Grigor a joué peut‐être deux ou trois amor­ties, j’en aurais joué 300 ! Mais c’est notre frère des Balkans, alors il nous a aidés (rires). Dimitrov est un adver­saire diffi­cile même si vous êtes prêt – il slice beau­coup, tout se passe vite avec lui. C’est le match que je crai­gnais le plus. Après, le jeu de Novak a été éton­nant, et tout s’est passé en douceur. »