Le tennis français retrouve un peu de sourire. Trois juniors français seront présents dans le dernier carré de l’Open d’Australie : il s’agit d’Arthur Cazaux (5e mondial chez les juniors et tombeur de l’Américain Martin Damm 3-6, 6-3, 7-6(4)), Harold Mayot (3e mondial et vainqueur du Suisse Dominic Stephan Stricker 4-6, 6-2, 7-5) et Timo Legout (24e mondial qui a pris le meilleur sur son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard 3-6, 6-3, 6-4).

C’est la première fois depuis 2002 que trois joueurs tricolores sont dans le dernier carré des juniors à Melbourne. A l’époque, il s’agissait de Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga et Clément Morel (le lauréat de l’édition 2002). Le dernier Français à avoir remporté Melbourne chez les juniors est Gaël Monfils en 2004.