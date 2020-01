Ons Jabeur se souviendra longtemps de ce dimanche 26 janvier. Opposée à Qiang Wang (29), qui avait battu Serena Williams au tour précédent, la Tunisienne a d’abord raté son entame de match en étant menée 4-1 par la Chinoise. Petit à petit, la Tunisienne est revenue pour l’emporte au jeu décisif avant de dérouler dans le deuxième set et s’imposer 7-6(4), 6-1.

Après avoir battu Johanna Konta, Caroline Garcia et Caroline Wozniacki, Ons Jabeur poursuit son incroyable parcours et disputera son premier quart de finale dans un Grand Chelem. Elle devient aussi la première joueuse arabe à atteindre ce stade dans un tournoi Majeur. Et à 25 ans, elle est désormais assurée d’intégrer le Top 50 (virtuellement 46e) pour la première fois de sa carrière.

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/eOAs0hrm2n

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020