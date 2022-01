Novak Djokovic ne jouera pas l’Open d’Australie à moins que son probable appel fasse la diffé­rence ce week‐end. Son visa a été annulé pour la deuxième fois par le gouver­ne­ment austra­lien. Mais quoi qu’il arrive, Nole a logi­que­ment tenté le coup avec une exemp­tion selon Ons Jabeur qui a pris sa défense.

« J’ai l’im­pres­sion que certains joueurs lui reprochent de venir, d’autres non. Je pense que nous devrions respecter son choix de ne pas se faire vacciner. S’ils ne voulaient pas qu’il vienne, pour­quoi avoir accordé l’exemp­tion et tout le reste ? J’ai l’im­pres­sion que c’est dur ce qui lui arrive ; c’est une situa­tion très, très dure. J’espère que ce n’est pas poli­tique comme les gens le disent. J’ai l’im­pres­sion qu’il va faire un parcours histo­rique cette saison, surtout à l’Open d’Australie, et il a vu une oppor­tu­nité d’ob­tenir une exemp­tion, alors il l’a saisie, et on ne peut pas le blâmer pour cela », a estimé la Tunisienne en confé­rence de presse.