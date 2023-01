Finaliste lors des deux derniers tour­nois du Grand Chelem, à Wimbledon et à l’US Open, Ons Jabeur a évoqué les attentes autour d’elle lors du media day avant l’Open d’Australie (16 au 29 janvier).

« Un peu de pres­sion d’être la tête de série numéro 2 d’un Grand Chelem. Je suis contente de bien jouer. Je mérite ce clas­se­ment donc c’est de la bonne pres­sion. Jouer un tournoi du Grand Chelem en tant que numéro 2 ou 100 revient au même. Je vais tout donner comme à mon habi­tude. Je suis prête pour ça ! Forcément, après avoir disputé deux finales de Grand Chelem, il y a beau­coup d’at­tentes autour d’un titre. Les tuni­siens regardent plus de tennis que de foot­ball main­te­nant (rire). J’adore ce genre de pres­sion, ça m’oblige à jouer mon meilleur tennis. J’ai pris du temps pour me reposer avant de débuter cette nouvelle saison. Le corps est un peu fatigué pour certains joueurs. L’Open d’Australie est un endroit formi­dable. On est là pour gagner un maximum de match. Je veux aller le plus loin possible ! »

La deuxième joueuse mondiale fera son entrée en lice face à la Slovène Tamara Zidansek.