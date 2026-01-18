La Française grandit sur le court mais aussi en dehors. Interrogée par les médias présents à Melbourne, elle est consciente qu’elle a réalisé une belle perfor­mance mais que le tournoi ne fait que commencer.

« Je ne dirais pas que je suis surprise, j’ai toujours su que mon mental était un point fort. Après une perfor­mance comme celle‐là, je me prouve plein de choses. La comba­ti­vité, le mental, et surtout l’idée de ne pas lâcher. Je suis fière de moi. Après, forcé­ment, ce qui est dur dans ce sport, c’est que je n’ai passé que le premier tour. Je ne suis pas en train de me dire « waouh, c’est un truc de dingue, j’ai battu Marta, tête de série 20 ». Je me dis juste que j’ai toujours cru que je pouvais gagner ce match… »