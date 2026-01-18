La Française grandit sur le court mais aussi en dehors. Interrogée par les médias présents à Melbourne, elle est consciente qu’elle a réalisé une belle performance mais que le tournoi ne fait que commencer.
« Je ne dirais pas que je suis surprise, j’ai toujours su que mon mental était un point fort. Après une performance comme celle‐là, je me prouve plein de choses. La combativité, le mental, et surtout l’idée de ne pas lâcher. Je suis fière de moi. Après, forcément, ce qui est dur dans ce sport, c’est que je n’ai passé que le premier tour. Je ne suis pas en train de me dire « waouh, c’est un truc de dingue, j’ai battu Marta, tête de série 20 ». Je me dis juste que j’ai toujours cru que je pouvais gagner ce match… »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 11:18