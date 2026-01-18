AccueilOpen d'AustralieJacquemot signe un exploit : "C’est la dinguerie du 1er jour de...
Jacquemot signe un exploit : « C’est la dinguerie du 1er jour de l’open d’Australie ! » selon Benoit Maylin

Elsa Jacquemot ne lâche rien sur le court et elle l’a encore prouvé lors de ce premier tour de l’Open d’Australie en signant une perfor­mance de premier plan à l’issue d’un combat dantesque face à Marta Kostyuk (6−7 (4), 7–6 (4), 7–6 (7)).

En quelques mots bien choisis, notre confrère résume la qualité de la partie proposée par la Tricolore d’au­tant que son adver­saire restait sur une finale perdue à Brisbane face à Sabalenka.

« C’est la dinguerie du 1er jour de l’open d’Australie ! Elsa Jacquemot 58e sort Kostyuk 20e, en 3 tie‐breaks, au bout d’une guerre des nerfs où la Française a flirté avec la folie. 3h31, 11 doubles fautes, 17 balles de break sauvées, dont 1 balle de match au 2e set ! Énorme »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 08:52

