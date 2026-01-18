Elsa Jacquemot ne lâche rien sur le court et elle l’a encore prouvé lors de ce premier tour de l’Open d’Australie en signant une performance de premier plan à l’issue d’un combat dantesque face à Marta Kostyuk (6−7 (4), 7–6 (4), 7–6 (7)).
En quelques mots bien choisis, notre confrère résume la qualité de la partie proposée par la Tricolore d’autant que son adversaire restait sur une finale perdue à Brisbane face à Sabalenka.
🤯 C’est la dinguerie du 1er jour de l’open d’Australie !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 18, 2026
Elsa Jacquemot 58e sort Kostyuk 20e, en 3 tie‐breaks, au bout d’une guerre des nerfs où la Française a flirté avec la folie.
3h31, 11 doubles fautes, 17 balles de break sauvées, dont 1 balle de match au 2e set !
Énorme.
✊ pic.twitter.com/ZAtYNEmMA0
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 08:52