Elsa Jacquemot ne lâche rien sur le court et elle l’a encore prouvé lors de ce premier tour de l’Open d’Australie en signant une perfor­mance de premier plan à l’issue d’un combat dantesque face à Marta Kostyuk (6−7 (4), 7–6 (4), 7–6 (7)).

En quelques mots bien choisis, notre confrère résume la qualité de la partie proposée par la Tricolore d’au­tant que son adver­saire restait sur une finale perdue à Brisbane face à Sabalenka.

🤯 C’est la dinguerie du 1er jour de l’open d’Australie !

Elsa Jacquemot 58e sort Kostyuk 20e, en 3 tie‐breaks, au bout d’une guerre des nerfs où la Française a flirté avec la folie.

3h31, 11 doubles fautes, 17 balles de break sauvées, dont 1 balle de match au 2e set !

Énorme.

✊ pic.twitter.com/ZAtYNEmMA0 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 18, 2026

