Alors qu’il restait sur sept victoires d’af­filée entre son titre décroché à Auckland et les trois premiers tours de l’Open d’Australie, Jakub Mensik avait de quoi inquiéter Novak Djokovic, qu’il devait retrouver ce lundi pour une place en quarts de finale.

Malheureusement, celui qui avait cueilli à froid le Serbe en finale du Masters 1000 de Miami en mars dernier a annoncé son forfait pour la suite du Grand Chelem austra­lien à cause d’une bles­sure abdo­mi­nale.

Une aubaine pour l’homme aux 10 titres à Melbourne et forcé­ment un crève‐coeur pour le Tchèque qui avait hâte de goûter pour la première fois de sa carrière aux huitièmes de finale en Grand Chelem, de surcroît, face à son idole de toujours. Son GOAT, comme il l’ap­pelle affectueusement.

« Je suis très déçu. Absolument. Le fait que mon match du quatrième tour devait se dérouler contre Novak sur le court Rod Laver Arena rend les choses encore plus diffi­ciles. Donc, bien sûr, je suis très triste de ne pas pouvoir entrer sur le court et d’af­fronter mon idole et le GOAT. Donc, oui, c’est très diffi­cile. Comme vous l’avez dit, atteindre le quatrième tour, la deuxième semaine en Grand Chelem pour la première fois, c’est quelque chose que je vais garder en mémoire, c’est certain. Bien sûr, je vais faire de mon mieux pour revenir et revenir plus fort », a déclaré Jakub Mensik dans une confé­rence de presse orga­nisée pour annoncer son retrait du tournoi.