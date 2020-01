La joueur serbe contrainte à l’abandon a logiquement été interrogée sur ce qu’elle a vécu et cela est plutôt inquiétant : » J’avais très peur de m’effondrer, alors je me suis jeté directement au sol, car je ne pouvais même pas marcher. Je n’ai pas d’asthme, je n’ai jamais eu de problèmes respiratoires, en fait j’aime beaucoup la chaleur. Lorsque le physiothérapeute m’a vu, j’ai pensé qu’abandonner serait la meilleure solution. J’ai imaginé qu’à partir de ce moment, les points allaient devenir beaucoup plus longs et que je ne pouvais tout simplement plus respirer. Ce n’est pas juste de nous forcer à jouer dans ces conditions, ce n’est pas sain pour nous. J’ai été très surpris, je pensais qu’ils ne nous laisseraient pas jouer aujourd’hui, mais nous n’avons pas beaucoup plus d’options «