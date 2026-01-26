Tout proche de l’élimination samedi lors de son troisième tour de l’Open d’Australie face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial), victime d’un sérieux « coup de chaud », Jannik Sinner n’aurait pourtant pas demandé à jouer plus tard dans la journée pour son huitième de finale programmé ce lundi contre son compatriote Luciano Darderi.
C’est en tout cas ce qu’a assuré son entraîneur Darren Cahill au micro d’ESPN.
« Nous n’avons pas demandé à jouer en nocturne. Nous aurions pu être déplacés en soirée lorsque Mensik a déclaré forfait pour son match contre Djokovic. La nocturne a été proposée à Jannik, mais nous n’avions aucun problème à respecter la programmation », a expliqué le co‐entraîneur de Sinner, programmé à 18h heure locale ce lundi sur la Margaret Court Arena. L’Italien avait été sauvé quelques jours plus tôt par le protocole chaleur, et l’interruption de la rencontre le temps que le toit soit déployé.
Une affirmation qui n’a pas convaincu Jamie Murray, frère d’Andy et consultant pour TNT Sports.
« Je n’y crois pas. Il est impossible qu’il ait vécu ce qu’il a vécu lors de son dernier match et qu’ils n’aient pas cherché à jouer le plus tard possible. Personnellement, je n’y crois pas, même si je peux me tromper. Je ne dis pas qu’il a tort. Il est tout à fait dans son droit de demander à jouer tard, mais je ne crois pas qu’il ait traversé ce qu’il a traversé sans rien tenter », a jugé l’ancien numéro 1 mondial en double.
Tombeur en trois sets de Luciano Darderi, le double tenant du titre Jannik Sinner va affronter Ben Shelton mercredi pour tenter de remporter un 19e match d’affilée à Melbourne et ainsi se qualifier dans le dernier carré.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 15:57