Tout proche de l’élimination samedi lors de son troi­sième tour de l’Open d’Australie face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial), victime d’un sérieux « coup de chaud », Jannik Sinner n’aurait pour­tant pas demandé à jouer plus tard dans la journée pour son huitième de finale programmé ce lundi contre son compa­triote Luciano Darderi.

C’est en tout cas ce qu’a assuré son entraî­neur Darren Cahill au micro d’ESPN.

« Nous n’avons pas demandé à jouer en nocturne. Nous aurions pu être déplacés en soirée lorsque Mensik a déclaré forfait pour son match contre Djokovic. La nocturne a été proposée à Jannik, mais nous n’avions aucun problème à respecter la program­ma­tion », a expliqué le co‐entraîneur de Sinner, programmé à 18h heure locale ce lundi sur la Margaret Court Arena. L’Italien avait été sauvé quelques jours plus tôt par le proto­cole chaleur, et l’interruption de la rencontre le temps que le toit soit déployé.

Une affir­ma­tion qui n’a pas convaincu Jamie Murray, frère d’Andy et consul­tant pour TNT Sports.

« Je n’y crois pas. Il est impos­sible qu’il ait vécu ce qu’il a vécu lors de son dernier match et qu’ils n’aient pas cherché à jouer le plus tard possible. Personnellement, je n’y crois pas, même si je peux me tromper. Je ne dis pas qu’il a tort. Il est tout à fait dans son droit de demander à jouer tard, mais je ne crois pas qu’il ait traversé ce qu’il a traversé sans rien tenter », a jugé l’ancien numéro 1 mondial en double.

Tombeur en trois sets de Luciano Darderi, le double tenant du titre Jannik Sinner va affronter Ben Shelton mercredi pour tenter de remporter un 19e match d’affilée à Melbourne et ainsi se quali­fier dans le dernier carré.