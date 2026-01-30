Consultant pour TNT Sports et invité à livrer son ressenti sur la victoire renversante de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jamie Murray, frère d’Andy et ancien numéro 1 mondial en double, s’est dit émerveillé par la combativité affiché par l’Espagnol alors qu’il était perclus de crampes dans le troisième et le quatrième set.
Et même s’il a bien été aidé par l’Allemand, toujours aussi fébrile dans les grands moments, le numéro 1 mondial y a toujours cru, même lorsqu’il était mené 5–3 dans la cinquième manche après avoir manqué cinq balles de débreak.
« Quand il faut vraiment que quelqu’un fasse le nécessaire et réponde présent, il le fera. C’est un showman, il a confiance en lui, il s’encourage tout le temps et c’était incroyable à voir… C’était le meilleur, un match vraiment incroyable. On peut parler de tactique, de la façon dont ils frappent la balle ou autre, mais c’était avant tout une question de cœur. C’était inspirant à regarder, c’était tout simplement incroyable. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 14:14