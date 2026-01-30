Consultant pour TNT Sports et invité à livrer son ressenti sur la victoire renver­sante de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jamie Murray, frère d’Andy et ancien numéro 1 mondial en double, s’est dit émer­veillé par la comba­ti­vité affiché par l’Espagnol alors qu’il était perclus de crampes dans le troi­sième et le quatrième set.

Et même s’il a bien été aidé par l’Allemand, toujours aussi fébrile dans les grands moments, le numéro 1 mondial y a toujours cru, même lors­qu’il était mené 5–3 dans la cinquième manche après avoir manqué cinq balles de débreak.

« Quand il faut vrai­ment que quel­qu’un fasse le néces­saire et réponde présent, il le fera. C’est un showman, il a confiance en lui, il s’en­cou­rage tout le temps et c’était incroyable à voir… C’était le meilleur, un match vrai­ment incroyable. On peut parler de tactique, de la façon dont ils frappent la balle ou autre, mais c’était avant tout une ques­tion de cœur. C’était inspi­rant à regarder, c’était tout simple­ment incroyable. »