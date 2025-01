Qualifié avec auto­rité pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie après sa victoire face à l’Américain Marcos Giron (6−3, 6–4, 6–2), Jannik Sinner, comme à son habi­tude, ne s’est pas montré très loquace en confé­rence de presse d’après match.

Interrogé sur les secrets de la longé­vité avec l’exemple de Gaël Monfils, le numéro 1 mondial a d’abord botté en touche avant de malgré tout donner son avis sur le sujet. Extraits.

Q. En tant que sportif de haut niveau, il faut travailler beau­coup physi­que­ment. Vous avez vu Gaël (Monfils) atteindre les huitièmes de finale. Quel est son secret et quel est votre secret pour rester aussi fort physi­que­ment pendant une longue carrière qui peut s’étendre sur 20 ans ? Pensez‐vous que vous serez aussi en forme que Gael à 38 ans ?

JANNIK SINNER : C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Il faut bien sûr travailler beau­coup, surtout quand on est jeune, pour atteindre la longé­vité. Il faut prévenir les choses. Il faut aussi travailler très intel­li­gem­ment. Je n’uti­li­sais pas beau­coup de poids quand j’étais junior ou plus jeune qu’au­jourd’hui. J’essayais d’éviter certaines bles­sures. Il faut choisir les bons tour­nois, quand jouer et quand ne pas jouer. Il y a beau­coup de choses qui se combinent. Nous l’avons vu aujourd’hui avec Gaël, avec Novak (Djokovic), avec beau­coup de joueurs incroyables qui sont toujours aussi en forme malgré leur âge. Cela nous donne aussi un point de vue diffé­rent, non ? Bien sûr, il est impor­tant de gagner main­te­nant, mais il est égale­ment impor­tant de garder sa carrière et son corps en bonne forme au fil du temps.