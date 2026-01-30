Forcément un peu abattu lors de son passage en confé­rence de presse, après avoir perdu une nouvelle bataille en cinq sets, ce vendredi, face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik a fait du Sinner.

Répondant aux ques­tions des jour­na­listes avec son flegme habi­tuel, l’Italien a tenu à rendre hommage à la pres­ta­tion de son adver­saire, sans en faire des caisses non plus. Extraits.

Q. Avez‐vous été surpris par le niveau de Novak aujourd’hui, par la façon dont il a su jouer ?

JANNIK SINNER : Je sais qu’il a remporté 24 tour­nois du Grand Chelem. Vous savez, nous nous connais­sons très bien, nous savons comment nous jouons. J’ai toujours dit, vous savez, jamais… comment dire… surpris, non, parce que je pense qu’il est le plus grand joueur depuis de nombreuses années. Bien sûr, il parti­cipe à moins de tour­nois en raison de son âge et tout ça, mais nous savons aussi à quel point les Grands Chelems sont impor­tants pour moi, pour lui, pour Carlos et tout le monde. Vous savez, il y a cette petite moti­va­tion supplé­men­taire, et il a très bien joué. J’espère pouvoir en tirer quelque chose, peut‐être une leçon pour voir ce que je peux améliorer.