Jannik Sinner ne le répé­tera peut‐être jamais assez, mais la célé­brité ne l’in­té­resse pas.

Mais lors­qu’on est un cham­pion de sa trempe et qu’on vient de remporter son troi­sième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie tout en étant numéro 1 mondial, il y a certaines obli­ga­tions média­tiques à respecter.

Cela lui permet donc d’ex­pli­quer pour­quoi il ne chan­gera pas malgré son statut de star et d’idole.

Sinner after defen­ding his AO🏆



“I want to be just a humble person tbh. I always remind myself where I’m from, & I’m from a small house in a small village and an amazing family, which I was very lucky to have, and I still have(😅). I believe we are also people who are very good… pic.twitter.com/WVrM87IYSs