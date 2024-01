Il y a chez Jannik Sinner quelque chose de frais. Il incarne le cham­pion sans arti­fice, concentré sur ses perfor­mances, sa progres­sion et une folle envie d’en découdre loya­le­ment sans strass ni paillètes.

Interrogé sur la demi‐finale folle qui l’at­tend face à Novak Djokovic, comme à son habi­tude, Jannik ne s’est pas défilé, il fait front et il est surtout prêt à en découdre.

« C’est pour ça que je m’en­traîne, pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Évidemment, il a un palmarès incroyable ici, donc pour moi, c’est ce sera forcé­ment un plaisir de jouer contre lui, surtout dans les phases finales du tournoi où les choses sont un peu plus inté­res­santes et l’enjeu est impor­tant. Je l’at­tends avec impa­tience, pour être honnête. Ça va être dur. Ça je le sais. Je contrô­lerai le contrô­lable, c’est‐à‐dire se donner à 100%, avoir la bonne atti­tude, se battre pour chaque balle, et puis on verra le résultat, non ? Je ne peux pas faire plus de toute façon. J’ai donc vrai­ment hâte d’y être et je vais essayer de me préparer de la meilleure façon possible. »