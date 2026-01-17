Auteur d’une faute au service contre Jordan Smith, l’inconnu vainqueur d’un million de dollars cette semaine à Melbourne, Jannik Sinner a donné son avis sur la première édition du « One Point Slam », la nouvelle épreuve de l’Open d’Australie où professionnels et amateurs s’affrontent lors de matchs en un point.
« Honnêtement, c’était une expérience formidable. Honnêtement, je n’étais pas le plus grand fan de l’épreuve au début… Mais une fois sur place, en jouant et en regardant les autres matchs, je me suis vraiment amusé. C’est génial de voir le stade plein. Je dirais qu’il n’y avait pas de meilleure fin possible, surtout pour la première édition, qu’un amateur remporte la victoire. Il en avait vraiment besoin, d’une manière très positive. C’était quelque chose de différent, non ? Parce que vous n’êtes pas échauffé, vous attendez 40 minutes, puis vous ne jouez peut‐être qu’un point ou vous ne jouez même pas parce que quelqu’un fait une erreur. C’était amusant à jouer, mais surtout à regarder. »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 14:28