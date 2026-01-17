Auteur d’une faute au service contre Jordan Smith, l’in­connu vain­queur d’un million de dollars cette semaine à Melbourne, Jannik Sinner a donné son avis sur la première édition du « One Point Slam », la nouvelle épreuve de l’Open d’Australie où profes­sion­nels et amateurs s’af­frontent lors de matchs en un point.

« Honnêtement, c’était une expé­rience formi­dable. Honnêtement, je n’étais pas le plus grand fan de l’épreuve au début… Mais une fois sur place, en jouant et en regar­dant les autres matchs, je me suis vrai­ment amusé. C’est génial de voir le stade plein. Je dirais qu’il n’y avait pas de meilleure fin possible, surtout pour la première édition, qu’un amateur remporte la victoire. Il en avait vrai­ment besoin, d’une manière très posi­tive. C’était quelque chose de diffé­rent, non ? Parce que vous n’êtes pas échauffé, vous attendez 40 minutes, puis vous ne jouez peut‐être qu’un point ou vous ne jouez même pas parce que quel­qu’un fait une erreur. C’était amusant à jouer, mais surtout à regarder. »